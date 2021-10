Pallacanestro Viola, Il Torrione Hotel nuovo sponsor del club neroarancio

7 Ottobre 2021 16:06

L’elegante albergo 4 stelle Il Torrione Hotel di Reggio Calabria è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola

Pallacanestro Viola e Il Torrione Hotel comunicano l’accordo di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2021-2022. L’elegante e accogliente struttura a quattro stelle si trova a Reggio Calabria, nel cuore del centro storico, in un meraviglioso palazzo d’epoca a due passi dai luoghi e dai monumenti più importanti della città.

Ideale per business e soggiorni “leisure”,è dotato di camere e suites con arredi moderni che contribuiscono, insieme ai numerosi servizi e optional annessi, a creare un’atmosfera confortevole in un mix di soluzioni architettoniche pregevoli con pavimentazione in pietra di Tunisi e parquet in rovere. L’Hotel Il Torrione è dotato un’ampia sala meeting, una sala conferenze moderna e versatile attrezzata con la tecnologia più avanzata, ideale per convegni, riunioni private ed eventi aziendali e sociali con capienza fino a 150 persone, con un’ampia gamma di opzioni di catering e cucina tradizionale preparata con gli ingredienti locali più freschi.

I clienti dell’hotel verranno accolti dal Lounge Wine Bar, il posto perfetto in cui assaggiare stuzzichini, consumare una cena leggera e una vasta selezione di vini e liquori tipici della Calabria. Esaltare la “regginità” e valorizzare i tanti talenti locali, facendo emergere le eccellenze della nostra amata città è la mission de Il Torrione Hotel, il posto giusto per chi ama le residenze eleganti e raffinate. Il Torrione Hotel è un vero e proprio gioiello dell’ospitalità italiana “made in Calabria”, un’eccellenza in grado di veicolare positivamente l’immagine di Reggio Calabria nel mondo. Insieme Si Può il motto per il connubio ideale con la Pallacanestro Viola simbolo sportivo della città di Reggio.