Il presidente Occhiuto incontra Silvio Berlusconi: “non vede l’ora di venire in Calabria”

19 Ottobre 2021 19:01

Il neo presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, incontra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Incontro con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per il neo presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto. Il Governatore calabrese ha postato una foto sul proprio profilo facebook che immortala l’incontro con l’ex premier: “sempre un onore incontrare il Presidente Silvio Berlusconi che non vede l’ora di venirci a trovare in Calabria”.