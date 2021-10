Il Pandujotto della Calabria conquista il “Tuttofood” di Milano con il suo mix dolce-piccante

23 Ottobre 2021 13:20

Il Pandujotto della Calabria conquista i visitatori del “Tuttofood” di Milano incuriositi e sorpresi dal mix creato dalla dolcezza del cioccolato e dal piccante della ‘nduja

Inizia la seconda giornata di intenso lavoro per le aziende calabresi al Tuttofood di Milano. Accanto a loro il Consigliere della Città Metropolitana con delega alle attività produttive Domenico Mantegna. “È una grande soddisfazione essere in fiera a Milano e vedere i nostri prodotti eccellere in ambito internazionale – commenta Mantegna – La Città Metropolitana di Reggio Calabria è qui rappresentata da 10 aziende che esprimono, attraverso i loro prodotti, la loro cultura aziendale e i loro valori, il meglio delle attività produttive del reggino. Rappresentano l’impegno del territorio nel garantire alti standard di qualità abbinati al rispetto delle tradizioni enogastronomiche.

Con la partecipazione di quest’anno a Tuttofood, così come ad altre manifestazioni in ambito agroalimentare e artigianale, la Città Metropolitana alza l’asticella, perché siamo convinti che le nostre Aziende abbiano un grande potenziale di crescita e possano affacciarsi, con autorevolezza, a nuovi mercati nazionali ed esteri, esportando, insieme alle loro merci, i valori e la levatura dell’area metropolitana. Sosteniamo e stiamo accanto alle attività produttive con impegno e dedizione, creando opportunità e offrendo loro il giusto spazio per ottenere nuovi contatti d’affari e per ampliare idee e possibilità per il futuro. Già il primo giorno di fiera ha visto il nostro stand al centro dell’attenzione di tanti addetti ai lavori. Certamente continueremo così anche nelle prossime giornate, perché abbiamo tanto da offrire e tanto da raccontare“.

Dopo l’affermazione alla finale Regionale della Calabria del premio “Oscar Green” nella categoria Campagna Amica il “pandujotto Dark”, panettone fatto con cioccolato e ‘nduja di Spilinga, l’ormai conosciutissimo, apprezzato anche nell’alta cucina, insaccato piccante calabrese, è presente come novità assoluta nel padiglione 18 – L01-L25 della Coldiretti a Tuttofood che si svolge alla Fiera di Milano a Rho fino al 26 ottobre p.v.. Il pandujotto, sta incuriosendo i tanti visitatori e si propone sulle tavole del post-covid come un prodotto innovativo e che esprime la voglia di ritornare alla normalità in un clima di condivisione e spensieratezza. Il Panettone, realizzato in collaborazione con un maestro pasticcere è lavorato tradizionalmente con lievito naturale che dona un sapore autentico e genuino. E’ un Dolce salato dove il piccante della ‘Nduja si sposa con il dolce dei pezzetti di cioccolato fondente al 70.5 %. Un contrasto che può apparire strano ma bilanciato nonché gustoso. Ed è proprio da questo audace abbinamento che nasce l’interesse dei consumatori. “Ancora una volta – sottolinea Coldiretti Calabria – le aziende agroalimentari calabresi, facendo sistema e coniugando saperi e sapori sanno proporsi al grande pubblico valorizzando i prodotti Made in Calabria, attraverso uno stretto rapporto tra impresa e cittadini-consumatori. Dopotutto –continua – nel 2021 come emerge dall’analisi della Coldiretti il cibo diventa la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 575 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente nonostante le difficoltà legate alla pandemia. In Calabria – chiosa – i margini di espansione sono notevoli”.