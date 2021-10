1 Ottobre 2021 10:26

Il Lotto fa tappa in Calabria: nel concorso del 30 settembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Curinga, in provincia di Catanzaro, ha centrato una vincita da 14.125 grazie a 3 ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 852 milioni dall’inizio dell’anno.