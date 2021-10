Calciopoli “sbarca” su Netflix. E c’è anche Reggina-Juventus: da Moggi e Paparesta alle lacrime dell’assistente del Granillo. La nuova serie “Il lato oscuro dello sport” [VIDEO]

27 Ottobre 2021 16:04

C’è anche la Reggina, e quella ben nota gara contro la Juventus del 6 novembre 2004, in uno degli episodi – Calciopoli – della nuova docuserie Netflix “Il lato oscuro dello sport”: le testimonianze di pm e investigatore, ma anche quelle di Paparesta e Moggi

Anche Calciopoli “sbarca” su Netflix. Lo scandalo del calcio italiano scoppiato nel 2006 è inserito in uno degli episodi della nuova serie “Il lato oscuro dello sport”, una docuserie che racconta alcuni scandali sportivi riportando le testimonianze di alcuni protagonisti. Nell’episodio di Calciopoli, le testimonianze sono quelle del Pubblico Ministero Pino Narducci e dell’Investigatore Capo Attilio Auricchio, che seguirono la vicenda sin dal 2004 ascoltando migliaia di intercettazioni. Poi c’è quella di Corrado Zunino, giornalista di Repubblica che rese pubblica per la prima volta la notizia, e quella dell’arbitro Paparesta. Ovviamente, non poteva mancare la testimonianza più “diretta”, e cioè quella del protagonista principale, Luciano Moggi.

Anche la Reggina è presente, proprio a causa degli ultimi due sopracitati, Moggi e Paparesta. L’episodio chiama infatti in causa la famosa gara Reggina-Juventus del 6 novembre 2004, terminata 2-1 per gli amaranto dopo tutta una serie di decisioni arbitrali che sfavorirono i bianconeri. A quella gara seguirono momenti concitati, con la rabbia della dirigenza torinese nei confronti di Paparesta e la nota intercettazione di Moggi che affermò di aver chiuso l’arbitro negli spogliatoi del Granillo (vicenda che in realtà non accadde, secondo quanto affermato dallo stesso Paparesta: “è una leggenda e non è mai successo niente di tutto ciò – disse qualche anno fa a Sportitalia – L’unica colpa di Moggi è di essersi vantato di qualcosa che non ha fatto”). Altra intercettazione, sempre presente nella clip di Netflix, è quella tra il designatore Paolo Bergamo e l’assistente Aniello di Mauro, che in quel Reggina-Juventus segnalò un fuorigioco di Kapo al 95′ annullando il gol alla Juve. In quella conversazione è possibile ascoltare Di Mauro che cerca di giustificarsi con Bergamo piangendo.

Questo, e molto altro, in un episodio di un’ora circa, di cui qui di seguito riportiamo solo un breve spezzone video, proprio quello della partita Reggina-Juventus.