Il Generale Salsano incontra i Carabinieri in servizio nella provincia di Catanzaro

19 Ottobre 2021 14:01

Nell’ambito di una serie di incontri di contatto e conoscenza con i Carabinieri impegnati nel territorio calabrese, oggi il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Pietro Salsano, ha incontrato i Comandanti e una rappresentanza di militari dei Reparti Territoriali e Speciali che quotidianamente svolgono il loro servizio nella provincia di Catanzaro. A fare gli onori di casa è stato il Col. Antonio Montanaro, Comandante Provinciale di Catanzaro, che ha accolto il Generale nella sala conferenze della caserma di Via Girolamo Marafioti, sede dello stesso Comando Legione e del Comando Provinciale. Da subito, il Comandante della Legione ha instaurato un dialogo costruttivo con tutto il personale, mettendo al centro della sua azione di Comando la valorizzazione del Carabiniere e dell’Uomo e fornendo indicazioni utili per raggiungere obiettivi già chiari, principalmente orientati a garantire sicurezza ai cittadini calabresi mediante un incremento del servizio preventivo che solo le Stazioni Carabinieri possono assicurare anche nei luoghi più remoti in territorio anche montano dove l’Arma rappresenta l’unico presidio di legalità istituzionale dello Stato centrale. Successivamente ha visitato la sede e gli uffici del Comando Provinciale augurando a tutti buon lavoro.