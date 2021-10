Il Ddl Zan si ferma al Senato, manifestazione a Reggio Calabria: “è un’ingiustizia, abbiamo perso tutti” [FOTO e INTERVISTE]

30 Ottobre 2021 20:08

Il Ddl Zan si ferma al Senato, Arcigay Reggio Calabria in Piazza: “oggi abbiamo perso noi come comunità, ma ha perso soprattutto la politica che poteva dotare questo Paese di una legge contro l’omobitransfobia”

Numerose persone hanno manifestato questo pomeriggio a Piazza Camagna per protestare contro la bocciatura del Ddl Zan in Senato. A Reggio Calabria, come in molte altre città d’Italia, è andata in scena la protesta con cartelli, striscioni, musica e tanto colore. Michela Calabró, presidente Arcigay Reggio Calabria, ai nostri microfoni, ha detto: “reagiamo a una politica insufficiente e mediocre, alla bocciatura accolta tra applausi e urla da stadio. Il voto dell’altro in Senato ha messo in evidenza il fallimento di un’intera classe politica incapace di rispondere alle istanze di una grande parte di Paese. E’ un’ingiustizia, abbiamo perso tutti”. “Quanto accaduto in Senato, richiama anche noi genitori a stare sempre più accanto ai nostri figli. Non si fa campagna elettorale con temi come quello dei diritti”, afferma Mirella Giuffrè, presidente Agedo Reggio Calabria. In piazza anche l’assessore Giuggi Palmenta: “siamo al fianco delle associazioni Arcigay e Agedo, i diritti continuano ad andare avanti grazie all’azione di donne e uomini che combattono per tutelare i diritti civili. La battuta d’arresto in Senato della Legge Zan non fa altro che rafforzare la nostra battaglia. Le scene in Parlamento? Bisognerebbe comportarsi meglio”. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.