Il 25 ottobre Reggio Calabria riceverà la visita dell’Ambasciatore della Bielorussia [INFO e DETTAGLI]

7 Ottobre 2021 17:15

Il 25 ottobre l’Ambasciatore della Bielorussia sarà in visita a Reggio Calabria per una serie di incontri: il giorno successivo l’evento con la comunità bielorussa

Reggio Calabria e la Bielorussia unite da un lieto evento. Il prossimo 25 ottobre l’Ambasciatore della Bielorussia farà visita alla città di Reggio Calabria per una serie di eventi. Nel pomeriggio l’Ambasciatore si recherà in visita al Consolato Bielorusso di Reggio Calabria. Il giorno successivo, alle 9.30, sarà ricevuto dal Rettore dell’Università Dante Alighieri. Alle 10:30, dal Sindaco Metropolitano, mentre alle 11:30 dal prefetto. L’Ambasciatore, alle ore 18:00, parteciperà all’incontro con la comunità bielorussa come descritto nella locandina, durante il quale si terranno diverse esibizioni di artisti reggini e bielorussi.