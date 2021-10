Proteste No Green Pass, gli occhi del mondo su Trieste: la reazione dei giornali esteri [FOTO]

18 Ottobre 2021 16:01

La cariche della polizia sui manifestanti di Trieste hanno catturato l’attenzione dei media anche all’estero: fanno il giro del mondo le immagini dei lacrimogeni e degli idranti utilizzati sulla contro i portuali e i cittadini No Green Pass

Il porto di Trieste è stato sgomberato con l’uso della forza. Non è passata inosservata l’azione della polizia italiana utilizzata contro i manifestanti No Green Pass che per il quarto giorno consecutivo si sono riuniti all’ingresso del Molo IV. I lavoratori e i cittadini (giunti da ogni parte del Paese) contestano l’estensione della Certificazione Verde anche nel mondo del lavoro. Nessun altro Stato europeo, oltre l’Italia, ha allargato in questa maniera tale strumento, anzi addirittura in diverse Nazioni è stato abolito o neanche è mai esistito. Soltanto ieri il deputato Raphael Raduzzi aveva testimoniato la situazione in Svezia, e negli altri Paesi scandinavi, dove non viene richiesto un pass per entrare in un negozio o in una scuola, non c’è l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, non viene fatta alcuna distinzione tra cittadini vaccinati e quelli non vaccinati. Gli occhi del mondo guardano così in Italia come di uno Stato in cui si sta vivendo una vera e propria deriva democratica e lo testimoniano i titoli dei giornali esteri che in queste ore stanno pubblicando articoli sulle vicende avvenute questa mattina a Trieste. Di seguito alcuni titoli: