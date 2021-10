Reggina, Turati salva l’Italia Under 21 e riscatta un errore del primo tempo: gli HIGHLIGHTS del successo azzurro in Bosnia

8 Ottobre 2021 21:53

La prestazione del portiere della Reggina Stefano Turati, in campo da titolare in Bosnia nel successo dell’Italia Under 21

Un errore nel primo tempo, poi il riscatto con una super parata in pieno recupero che vale la vittoria. Stefano Turati è sceso in campo nel pomeriggio in Bosnia e ha contribuito al successo dell’Italia Under 21 di Nicolato. Il portiere della Reggina è stato scelto dal c.t. per difendere i pali nella sfida di qualificazioni europee. Gara subito in discesa, con le reti di Okoli e Vignato entrambe da corner (assist di Tonali) nel primo tempo. Poi il grave disimpegno coi piedi dell’estremo difensore scuola Sassuolo, che sbaglia a servire il compagno in piena area, anche per via del campo reso pesante dalla pioggia, e per poco non combina la frittata. Nel finale, però, si riscatta volando e deviando il pallone in angolo, contribuendo in maniera importante al successo dei suoi, che avevano nel frattempo subito il gol dell’1-2. Di seguito gli highlights della sfida.