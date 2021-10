No Green Pass, crescono le adesioni: su Facebook il gruppo “Io sto con i portuali Trieste” ha superato 140mila iscritti in pochi giorni

18 Ottobre 2021 11:48

E’ stato creato appena 4 giorni fa, ma ha già superato i 140 mila iscritti. È il gruppo social “Io sto con i portuali Trieste”, che ha ricevuto adesioni da tutta Italia ed è diventato una sorta di bacheca in cui, come per la protesta stessa al varco dello scalo, si vede ormai soprattutto la partecipazione di persone contrarie al Green Pass che intervengono da tutta Italia. E, proprio attraverso la pagina, in molti si sono dati appuntamento nel capoluogo friulano, raggiungendolo in auto o con pullman da diverse zone d’Italia. In queste ore è andato in scena lo sgombero dello scalo da parte delle forze dell’ordine è documentato sul gruppo senza sosta, tra video, foto e filmati in presa diretta. “Il gruppo – si legge – nasce con l’intento di dare la massima solidarietà ai portuali di Trieste ed anche agli altri lavoratori e cittadini che si sono uniti alla protesta civile per dire ‘No’ al Green Pass”.