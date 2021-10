Green Pass, riunione urgente del Governo: si valuta ulteriore abbassamento del prezzo dei tamponi

14 Ottobre 2021 12:39

Green Pass, riunione urgente del Governo: le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa

“C’è un incontro in corso per verificare la possibilità di un abbassamento e ulteriore contenimento dei costi” dei tamponi. “Su questo piano il commissario Figliuolo ha già fatto un lavoro straordinario, perché ricordiamo che siamo già di fronte a prezzi calmierati. Se poi ci sono le condizioni per arrivare a un ulteriore contenimento dei costi, credo che possa essere valutato positivamente. Ma il tema non è la gratuità dei tamponi. Il Governo ha scelto il vaccino per uscire da questa pandemia“. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi a Milano a margine della presentazione di ‘Cphl Worldwide’, appuntamento internazionale dedicato all’industria farmaceutica e chimico farmaceutica, che si terrà in Fiera Milano a Rho dal 9 all’11 novembre. Domani si parte” col Green pass nei luoghi di lavoro “con quelle che sono le regole stabilite – ha evidenziato Costa – Siamo in una fase delicata e l’estensione del Green pass ci aiuterà a uscire da questa pandemia. Siamo consapevoli che stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio ai cittadini ai lavoratori alle imprese alle aziende, ma siamo consapevoli che siamo sulla strada giusta. E i dati lo dimostrano“.