La protesta di un portuale di Gioia Tauro: “l’Italia non è una Repubblica fondata sul Green Pass per entrare al lavoro”

15 Ottobre 2021 11:54

La protesta di un carrellista del porto di Gioia Tauro: “no tamponi gratis.Collegati anima e cuore con Trieste e Genova”

“Noi siamo qui per scongiurare la conversione in legge di un decreto sull’obbligo del green pass che viola il primo articolo della Costituzione secondo cui ‘l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro’ non ‘una Repubblica fondata sul green pass per entrare al lavoro’. Noi rifiutiamo i tamponi gratuiti perchè riteniamo il green pass illegittimo e scellerato“. Il duro monito di Clemente Barone, carrellista del Porto di Goia Tauro che manifesta la propria contrarietà all’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro imposto da quest’oggi, 15 ottobre, dal governo Draghi.

“Non ci siamo sentiti con i colleghi portuali di altre città – aggiunge il lavoratore – ma siamo collegati con l’anima e con il cuore con chi manifesta a Trieste, a Genova e altrove e con tutte le categorie di lavoratori colpite da questo provvedimento. Siamo tutti in sintonia e solidali contro un nemico comune che, invece, dovrebbe tutelarci; coloro che dovrebbero tutelare la Costituzione invece la stanno violentando giorno dopo giorno tentando di toglierci la libertà e la dignità. Cosa che non accadrà. Potranno toglierci il lavoro ma non la libertà e la dignità“.