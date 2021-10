No Green Pass, Musumeci: “a Messina e Palermo non dovrebbero esserci mobilitazioni”

14 Ottobre 2021 16:11

Le manifestazioni, come accaduto nelle ultime settimane, si svolgeranno maggiormente nel Nord Italia

Allerta massima domani in vista dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Le proteste maggiori saranno concentrate nei porti di Genova e Trieste, dove i dipendenti hanno annunciato lo sciopero. Situazione che sembra sotto controllo, invece, al Sud: gli scali di Napoli, Salerno, Gioia Tauro e Palermo non dovrebbero subire interruzioni. “C’è una certa inquietudine ma dal porto di Messina a quello di Palermo i responsabili dicono che non esiste alcuna mobilitazione come purtroppo avviene in altre parti del Paese”. E’ quanto ha spiegato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai 1, rispondendo a una domanda sulle proteste per l’entrata in vigore dell’obbligo della Certificazione Verde.