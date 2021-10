Green Pass, il magistrato Nobili: “chiarire le infiltrazioni al corteo, Forza Nuova cerca di cavalcare l’onda del malcontento”

13 Ottobre 2021 11:44

“Qui a Milano per adesso il fenomeno è contenuto, ma da indagini in corso sappiamo che gli estremisti stanno cercando di potenziare la loro partecipazione proprio per assumere un ruolo di primo piano”, spiega il magistrato Alberto Nobili che guida nel capoluogo lombardo il pool antiterrorismo

“Chiarire le infiltrazioni fra i no vax, le piazze così diventano ingestibili”. Lo afferma in un’intervista alla Stampa, Alberto Nobili, il magistrato che guida il pool antiterrorismo della procura di Milano. “La mia sensazione – spiega – è che il gruppo originario di persone che criticano il vaccino e vivono il green pass come una forma di costrizione, sia diventato una calamita di soggetti che manifestano il loro dissenso per problemi sociali ed economici emersi dopo la pandemia. Sono persone a cui del vaccino non importa. Interessa più che altro la contestazione del sistema”.

Rispondendo alla domanda se all’interno di queste compagini vi siano anche i neofascisti, il magistrato aggiunge: “l’infiltrazione soprattutto di gruppi di estrema destra e di qualche anarchico è oramai provata e pacifica. I primi puntano a prendersi la testa del corteo. Esponenti di Forza Nuova, qualcuno anche di Casapound. Qui a Milano per adesso il fenomeno è contenuto. Ma da indagini in corso, sappiamo che questi estremisti stanno cercando di potenziare la loro partecipazione proprio per assumere un ruolo di primo piano. Puntano a cavalcare il malcontento. Si tratta di un boccone ghiotto, una sorta di successo elettorale”. Secondo Nobili, “Forza Nuova sta cercando di manipolare il movimento no vax, che già esisteva. L’unica vera possibilità è provare a riprendere un dialogo che purtroppo è stato interrotto”. Il magistrato sottolinea poi che il lavoro di Polizia e Digos “è fondamentale. Non è facile gestire cortei non autorizzati per dodici settimane di fila. L’obiettivo diventa quello di ridurre al minimo qualsiasi forma di violenza. Il principio è che quando non puoi riportare l’ordine che è stato violato da cinquemila persone, devi saper gestire il disordine. E questo è stato fatto con saggezza e intelligenza”.