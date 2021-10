Green Pass, le proteste iniziano dai porti di Genova e Trieste: “operatività nulla, gli scali non stanno funzionando”

15 Ottobre 2021 08:51

I portuali si sono ritrovati alle prime luci dell’alba: era stato preannunciato nei giorni scorsi lo sciopero per l’introduzione dell’obbligo del Green Pass per poter lavorare

Un presidio di lavoratori ha bloccato il Porto di Genova. La giornata di proteste contro l’introduzione dell’obbligo di Green Pass anche nel mondo del lavoro inizia come era stato preannunciato. Le operazioni portuali al varco Etiopia sono totalmente ferme, anche il varco Pra è presidiato. Al momento l’operatività dello scalo ligure è nulla. Al terminal, invece, nessun particolare problema. All’esterno della palazzina che ospita gli uffici permane il presidio dei lavoratori senza Certificazione vaccinale mentre una cinquantina di camalli, che stamani stazionavano davanti ai cancelli, sono entrati. Alcune decine di portuali e non solo stanno stazionando davanti alle transenne, poste davanti all’accesso al varco. I camion che devono entrare, sono costretti ad accedere ad un altro varco, quelli che già si trovavano all’interno vengono invece fatti uscire. L’iniziativa dei portuali genovesi è stata decisa perché non si è riuscita ad ottenere la gratuità dei tamponi per tutti. Diverso rispetto a Trieste, dove i lavoratori hanno scelto di non fare trattativa e per loro l’unica soluzione è l’abolizione del Green Pass.

Nel frattempo, proprio a Trieste, Stefano Puzzer, il leader del sindacato autonomo che ha organizzato la manifestazione no green pass al porto, sostiene che lo scalo è bloccato: “ottocento lavoratori sono fuori e un centinaio dentro, di fatto il porto oggi non sta funzionando”. “Sono entrate pochissime persone, della mia azienda solo due persone”, spiega all’agenzia di stampa Agi Michele Bussoni, un altro dei portuali. “Che il porto non funzioni si capisce dalle gru ferme e dal fatto che alcune navi sono state spostate in altri porti”. Chiara Bottazzo, presidente dell’Associazione agenti e mediatori marittimi della provincia di Venezia, parla invece di una situazione al momento regolare. “Le navi stanno entrando regolarmente in Porto – dichiara – al momento non abbiamo sentori di problemi. Vedremo se cambierà qualcosa dopo le 8”. Dei 180 lavoratori che operano nello scalo marittimo (120 dipendenti, 30 portuali di Chioggia e 30 esterni) tutti, con una sola eccezione, sono regolarmente in servizio.