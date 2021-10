Green pass: in corso proteste al valico autostradale dell’A10 a Ventimiglia

4 Ottobre 2021 13:40

Green pass: presidio di alcune decine di persone al valico di Ventimiglia sull’A10

E’ in atto al valico autostradale dell’A10 a Ventimiglia, una manifestazione di varie persone contrarie al Green pass italiani e francesi. “Francia e Italia uniti per la liberta’. No Green pass”, e’ scritto su uno dei cartelli mostrati. “Siamo qui a lottare per i diritti di tutti: italiani e francesi“, afferma uno dei manifestanti. E poi. “Sono una mamma – dichiara una manifestante – e sono qui perche’ non sopporto che le mie due bambine vadano in giro con la mascherine o si vaccinino. Basta con questa dittatura sanitaria. Dobbiamo svegliare la gente“. La manifestazione al momento si svolge pacificamente. Alcuni partecipanti si sono limitati a suonare il clacson e a mostrare alcuni carteli con degli slogan, illustrando con i megafoni le ragioni della protesta, ma non si esclude che, nelle prossime ore, possano bloccare o rallentare la circolazione, con l’arrivo di altri attivisti.