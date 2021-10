Green pass: Della Vedova, ‘strumento potente per contrastare pandemia e riaprire Italia’

17 Ottobre 2021 12:25

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – ‘Vaccini e green pass sono lo strumento potente per contrastare la pandemia e riaprire l’Italia. Più Europa sostiene il governo Draghi anche per questo”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, a margine dell’assemblea del partito in corso a Roma.