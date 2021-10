Green Pass, “da mezzanotte Carabinieri senza Certificato fuori dagli alloggi”: insorgono i sindacati

14 Ottobre 2021 23:52

“Nessun decreto ha mai imposto una azione del genere che non ha precedenti nella storia dell’Arma”,tuona in una nota il Nuovo Sindacato Carabinieri

“L’Arma dei Carabinieri ha dato ordine a tutti i Carabinieri alloggiati nelle Caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte. Il Comando Generale avrebbe dato la disposizione di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l’alloggio a luogo di lavoro”. È quanto si legge in una nota del Nuovo Sindacato Carabienieri.

Dura la presa di posizione contro questa scelta, ritenuta unica nella storia: “nessun decreto ha mai imposto una azione del genere che non ha precedenti nella storia dell’Arma. Il Nuovo Sindacato Carabinieri interverrà in ogni luogo per difendere i propri Colleghi cacciati in mezzo alla notte a cercarsi mezzi di fortuna per passarla in maniera dignitosa. Non avremmo mai pensato di vivere una situazione del genere. Chiedremo al Presidente Draghi se era questa la sua intenzione quando ha emanato il decreto che regolerà il mondo del Lavoro da domani”.