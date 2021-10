Green pass, Costa: “tampone rapido a 72 ore? Non ci sono le condizioni”

13 Ottobre 2021 16:02

Green pass, le parole del sottosegretario alla Salute Costa sul possibile prolungamento dei tamponi rapidi

Allungare la validità del tampone rapido a 72 ore? “E’ un tema che non dovrebbe nemmeno entrare nel dibattito politico, non spetta alla politica decidere quanto dura un tampone, dobbiamo affidarci alle evidenze scientifiche. E per i tamponi rapidi ad oggi le evidenze scientifiche ci dicono che non ci sono le condizioni“. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che oggi è intervenuto nel programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come valuta le proteste dei portuali di Trieste? “E’ una posizione radicale, che non condivido, una posizione di cui il paese non ha bisogno. Quando si vive in uno stato democratico e c’è un governo che si assume la responsabilità di dare delle regole queste dovrebbero esser rispettate“.