Green Pass, Corda contro Lamorgese: “in un Paese normale si sarebbe già dimessa”

19 Ottobre 2021 21:24

Green Pass, Corda: “Ministro Lamorgese lei oggi ha sdoganato la figura degli agenti in borghese meccanici, quelli che colpiscono la camionetta della polizia per constatarne la capacità ondulatoria”

Polemiche alla Camera sulle parole del Ministro Lamorgese sulla presenza di un “operatore in borghese” alla manifestazione di Roma del 9 ottobre scorso. Duro intervento del deputato di Acr, Emanuela Corda: “Ministro lei oggi ha sdoganato la figura degli agenti in borghese meccanici, quelli che colpiscono la camionetta della polizia per constatarne la capacità ondulatoria. Questo governo approfitta della sua maggioranza bulgara e con la scusa della pandemia assistiamo alla devastazione dello Stato di diritto lasciando fare i violenti e massacrando i manifestanti. Lei in un paese normale avrebbe già dovuto dimettersi”, conclude Corda.