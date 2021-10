Green Jobs, 80 laureati all’Università Mediterranea di Reggio Calabria potranno trovare lavoro nel campo dell’economia circolare

5 Ottobre 2021 10:39

Arriva per la prima volta in Calabria il percorso formativo voluto da CONAI: aiuterà 80 laureati dell’Università degli Studi Mediterranea a trovare lavoro nel campo dell’economia circolare. Candidature aperte fino al 22 ottobre

Sono aperte le candidature per partecipare a “Green Jobs 2021 – Gestione dei rifiuti fra legge e tecnica”, il corso di perfezionamento post-laurea attivato presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, voluto dal Rettore e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali su proposta di CONAI e realizzato in collaborazione con EdaPro: le domande di ammissione possono essere presentate entro le 12:00 del prossimo 22 ottobre.

80 studenti laureati in ingegneria o in materie scientifiche ed economico-giuridiche presso l’Ateneo, o comunque residenti in Calabria o nelle province di Catania e Messina, avranno così la possibilità di frequentare gratuitamente i 24 moduli del percorso formativo, pensato per facilitare il loro inserimento professionale nel settore dell’economia circolare.

I Green Jobs sono stati infatti ideati dal Consorzio Nazionale Imballaggi per promuovere – proprio attraverso attività di formazione sul territorio – la crescita di competenze e sensibilità nel settore della green economy. Che, secondo uno studio di Ambiente Italia del 2018, oggi dà lavoro a più di 575mila persone.

Dopo i percorsi realizzati tra il 2019 e la prima parte del 2021 presso l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università degli Studi di Palermo, oggi i Green Jobs arrivano per la prima volta in Calabria, terza regione raggiunta dal progetto.

“Recupero e riciclo dei rifiuti rappresentano un’area di crescita fra le più forti nel comparto dell’economia circolare” dichiara Luca Ruini, presidente CONAI. “Parliamo di un importantissimo motore di sviluppo che potrà continuare a generare occupazione. Per questo servono competenze. Pensiamo ad esempio al gap che separa Nord e Sud per quanto riguarda la presenza sul territorio di impianti per i rifiuti: al Mezzogiorno ne servono altri 165. Occorrono tecnici in grado di progettare gli impianti, addetti competenti e capaci per farli funzionare, ma anche professionisti che ben conoscano i percorsi autorizzativi e i controlli necessari all’esercizio. In questo l’interdisciplinarità è fondamentale: solo competenze ampie e trasversali possono permetterci di passare davvero da un modello lineare a uno circolare“.

“Fornire opportunità di qualificazione post-laurea che favoriscano un più agevole e tempestivo inserimento nel mondo del lavoro è una delle nostre principali preoccupazioni” commenta Santo Marcello Zimbone, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea. “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di CONAI perché la tematica dei “Green Jobs” è fortemente in linea con la mission dell’Ateneo che da anni forma nell’ambito dei suoi corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, in particolare presso i Dipartimenti di Agraria e Ingegneria, professionisti di elevato livello nel settore ambientale. Una ulteriore motivazione, altrettanto significativa, che ci ha spinto ad abbracciare questa proposta di collaborazione è la profonda convinzione che la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’economia circolare possa essere un potente motore di sviluppo per il Territorio“.

Le 72 ore di didattica di “Gestione dei rifiuti fra legge e tecnica” saranno erogate in modalità telematica a partire da lunedì 8 novembre, per concludersi venerdì 3 dicembre 2021, su una piattaforma dedicata. Sono riservate a studenti che non abbiano compiuto i 32 anni di età e abbiano la cittadinanza italiana o quella di uno degli stati membri dell’Unione Europea.

I docenti che animeranno il percorso formativo sono esperti di diritto ambientale e di gestione dei rifiuti: una tematica così complessa e in continua evoluzione tecnica e normativa sarà così analizzata in maniera dettagliata attraverso una panoramica completa.

Le domande di ammissione devono essere redatte sulla modulistica allegata al bando e indirizzate al Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria tramite PEC all’indirizzo diceam@pec.unirc.it.

A conclusione del corso, i partecipanti che avranno seguito almeno il 75% complessivo dei moduli saranno ammessi alla prova finale di verifica dell’apprendimento conseguito. A chi supererà la prova finale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso dal Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria