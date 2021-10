29 Ottobre 2021 08:56

Ennesimo grave incidente sulla SS106, strada chiusa

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla SS106 a Rossano in provincia di Cosenza. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Al momento la strada è completamente chiusa e il traffico è in tilt. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto le forze dell’ordine per regolare il traffico.