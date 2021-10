Grave incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: scontro tra due mezzi pesanti, autostrada chiusa al traffico

26 Ottobre 2021 14:46

Grave incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: autostrada temporaneamente chiusa, in direzione Villa San Giovanni, nel comune di Laino Borgo

La A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiusa, in direzione Villa San Giovanni, nel comune di Laino Borgo (km 154,700) in provincia di Cosenza, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti. Il personale Anas è intervenuto al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.

Aggiornamento

Riaperta la A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno. Circolazione di nuovo regolare.

Foto di repertorio