Grave incidente in Calabria: traffico bloccato sulla statale 107

8 Ottobre 2021 18:59

Calabria: sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente

Sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente in località Cerenzia (km 98), in provincia di Crotone. L’incidente ha coinvolto due veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.