Green Pass obbligatorio anche in Senato, il senatore Granato invita alla disobbedienza civile: “mi unirò alle proteste dei lavoratori”

6 Ottobre 2021 11:44

Il senatore calabrese continua la propria battaglia contro il Green Pass ed accusa: “ci governa non ha nulla di umano”

Anche in Senato arriva il Green Pass obbligatorio a partire dal 15 ottobre. “Aspettavo questo momento per unirmi alla protesta dei lavoratori. Pensano di farci un dispetto? Al contrario! Questa gente che ci governa non ha nulla di umano. Inaspriscono le misure perché non sanno più come fare e cercano di spaventarci”, ha commentato sui social e Bianca Laura Granato. Il senatore ex Movimento 5 Stelle invita alla disobbedienza civile e non ci sta a presentare la Certificazione vaccinale per entrare in Parlamento: “in realtà l’unica cosa che provocano, almeno per quanto riguarda me, è una rabbia mista al disprezzo profondo per la loro miseria umana. La pagheranno, la pagheranno…”.