Giustizia: Bernini, ‘referendum aiuterà riforma Cartabia’

30 Ottobre 2021 15:58

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – ‘Il via libera della Cassazione ai sei referendum sulla giustizia è il primo, importante passo, in attesa della Consulta, per far pronunciare i cittadini su una questione cruciale e da tempo irrisolta: riportare il nostro sistema giudiziario nell’alveo garantista previsto dalla Costituzione dopo trent’anni di gogne giacobine. Sarà un grande esercizio di democrazia che potrà contribuire a implementare la riforma Cartabia, a partire dalla separazione delle carriere tra giudici e pm, imprescindibile per assicurare l’effettiva parità tra accusa e difesa nei processi”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.