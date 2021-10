Siderno, Gioventù Nazionale ha il suo primo consigliere comunale: eletto Antonio Cosimo Pio Trimboli

31 Ottobre 2021 10:24

Il comunicato del Presidente della Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale a Reggio Calabria, Giovanni Puro

“In qualità di Presidente della Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale a Reggio Calabria esprimo un’immensa soddisfazione per l’elezione di Antonio Cosimo Pio Trimboli a consigliere comunale di Siderno. Antonio è Presidente del circolo di Gioventù Nazionale a Siderno e Responsabile del Dipartimento Provinciale Ambiente”. E’ quanto si legge in una nota di Giovanni Puro.

“Da anni è impegnato sul territorio con Gioventù Nazionale e porta avanti quotidianamente il vessillo del movimento nella sua città come tanti altri dirigenti e militanti sull’intero territorio metropolitano. Le elezioni comunali di Siderno sono la prova che Gioventù Nazionale c’è, Gioventù Nazionale è presente sul territorio e produce una classe dirigente giovane e alternativa che non si sottrae alle competizioni elettorali. Gioventù Nazionale emerge grazie al lavoro che giovani come Antonio svolgono sul territorio prestando attenzione agli ultimi e lottando per le esigenze dei giovani e della popolazione. Ad Antonio rivolgo le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Sono sicuro che come primo consigliere comunale di questa Federazione sarà di esempio per i giovani che si avvicinano alla politica. Sono sicuro che, attraverso un’opposizione costruttiva da patriota, farà la differenza all’interno del Consiglio Comunale di Siderno”, conclude il comunicato del Presidente della Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale a Reggio Calabria.