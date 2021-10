Riconoscimento per il pizzaiolo reggino Giorgio Riggio: ambasciatore della pizza italiana a Londra [FOTO]

22 Ottobre 2021 10:10

Conferito dalla Federazione Italiana pizzaioli nel mondo il titolo di ambasciatore della pizza italiana a Londra al pizzaiolo reggino Giorgio Riggio

È stato conferito dalla FIP (Federazione Italiana pizzaioli nel mondo) il titolo di ambasciatore della pizza italiana a Londra al pizzaiolo reggino Giorgio Riggio pluricampione mondiale, da molti anni a Londra per lavoro. Riggio è stato ospite con la mansione di giudice di gara alla finale europea indetta dalla rivista ristorazione italiana “pizza senza frontiere”! Numerosi i pizzaioli partecipanti alla gara, selezionati a competizioni svoltosi in varie città d’ Europa prima del lockdown. Molte le ditte italiane che hanno presentato nei saloni della fiera londinese il made in Italy gastronomico. Durante la manifestazione il pizzaiolo reggino è stato omaggiato dal presidente dei pizzaioli di Francia Thierry Graffagnino di un libro da lui scritto” L’Arte della Pizza”, libro dedicato a Nonno Ciccillo papà di Riggio, senatore della pizza Napoletana e cavaliere dei pizzaioli di Francia, annoverato come il pizzaiolo più longevo al mondo, scomparso anni fa. La perfomance londinese si è conclusa con lo spettacolo di pizza acrobatica con il collega Valentino Rotaru anche lui della scuderia del” Crazy pizza di Flavio Briatore, dove tutte le sere Riggio e il collega si esibiscono più volte per i commensali del locale. “Prendere parte a manifestazioni del genere ed essere apprezzato anche fuori dalla mia città non fa che arricchire il mio animo soprattutto perché continuo a divulgare l’immagine della mia terra con grande orgoglio e immensa nostalgia”, commenta Riggio.