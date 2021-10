Gioia Tauro, sit-in per la sanità: il Sindaco chiama a raccolta i concittadini per “l’immediata riapertura del pronto soccorso”

5 Ottobre 2021 20:20

Il Sindaco Alessio non accetta la scelta del commissario Scaffidi e del direttore Minniti

In seguito alla “scelta scellerata” del commissario straordinario Scaffidi e del direttore sanitario aziendale Minniti di chiudere temporaneamente dal 6 ottobre il pronto soccorso per mancanza di medici, “invitiamo tutta la popolazione gioiese a partecipare al sit-in che si terrà domani mattina alle ore 9.00 davanti l’ospedale Giovanni XXIII per l’immediata riapertura del pronto soccorso”. Lo scrive tramite gli account social del Comune di Gioia Tauro il Sindaco Aldo Alessio. Nel pomeriggio era arrivata la batosta della momentanea chiusura del pronto soccorso, una decisione che però ha generato la reazione dei cittadini che adesso scendono in strada per manifestare ed è lo stesso primo cittadino a chiamarli a raccolta.