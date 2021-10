Gioia Tauro: incontro informale tra Agostinelli ed il responsabile regionale settore circolazione del Sindacato FAST/SLM

21 Ottobre 2021 09:24

Negli uffici dell’Autorità Portuale , si è tenuto un incontro informale tra il Presidente, Ammiraglio Agostinelli, e Dominici Rocco, responsabile regionale settore circolazione del Sindacato FAST/SLM , nel colloquio sono stati trattati molteplici argomenti tra cui Gateway , raccordo e terminal ferroviario , stazione San Ferdinando e Rosarno. “Per quanto riguardo la movimentazione di teus è soddisfacente tenendo conto del periodo covid, ma l’argomento principe è stato la realizzazione del Gateway ferroviario , dell’uso fatto e il possibile incremento di treni , mt 750 , che potrebbero arrivare. Come sappiamo il Gateway ferroviario realizzato, inaugurato e dato in gestione trentennale alla società Sogemar, è una struttura dovrebbe inserirsi nell’asse trans-europeo del corridoio TEN-T 5 con sviluppo tra Helsinki e La Valletta e avrà una valenza strategica in quanto permetterà l’intercettazione dei traffici tra estremo oriente e l’Europa attraverso i porti di Rotterdam e Anversa, quindi gli obiettivi sarebbero quello di utilizzare e incrementare la modalità ferroviaria, ridurre i tempi di percorrenza delle merci , diminuire i costi di trasporto , diminuire l’inquinamento dovuto al trasporto su gomma e massimizzare le ricadute economiche sul territorio (vedi ZES)”. E’ quanto scrive in una nota Rocco Dominici, Responsabile regionale settore circolazione FAST/SLM. “Ma di tutto questo ancora si è realizzato poco o niente in quanto il Gateway fino ad adesso lavora al 15% del proprio potenziale, ma non per colpa propria ma per i ritardi dovuti alla mancanza di treni, in quanto le strutture per poter ottenere questo non sono idonee , infatti RFI è in forte ritardo per la realizzazione di tali opere, anche se stati stanziati 28 milioni di euro per il rafforzamento e miglioramento della bretella ferroviaria che da Rosarno arriva al PM di San Ferdinando e oltre il ritardo nella realizzazione dell’ Alta Capacità per adeguare le linee ferroviarie per i moduli treno di 750 mt , il ritardo è dovuto alla mancata consegna da parte del Corap a RFI di queste strutture o no ? Infatti di treni merci per il porto se ne vedono col contagocce perché i vari Enti sono in forte ritardo con la loro realizzazione , si evincono ritardi molteplici tra cui vogliamo ricordare il mancato potenziamento della bretella ferroviaria Rosarno- San Ferdinando , lo stesso scalo portuale non è agibile al 100% , il ritardo nella realizzazione del PRG , almeno di un paio d’anni, nella stazione di Rosarno , il mancato restalyng della stazione stessa, il ritardo nell’applicazione del sistema ACC nella stazione , ultimato da parecchi mesi e non utilizzato per la mancanza di autorizzazione dell’ANSF , volendo dire anche del degrado in quel impianto , vuoi per poche informazioni al pubblico, infatti i quadri orari murali tutt’ora non sono aggiornati, vuoi per la sicurezza , poco controllo da parte forze dell’ordine e quant’altro.

E progetti per la realizzazione dell’Alta Velocità/ Alta Capacità , che nel loro contesto potrebbero essere validi, ma presentano problematiche , riguardo anche la maggiore lunghezza del percorso ed ulteriore allarme viene dalle ultime dichiarazioni che i lotti 6 e 7 di tale progetto , riguardanti le tratte Lamezia-Gioia T. e Gioia- Reggio Cal. sono di interesse non prioritario in quanto vincolate alla realizzazione della struttura per l’ attraversamento dello Stretto. Alla fine dell’incontro sono emerse delle proposte nuove , quali quello di utilizzare la parte nord del Gateway, adibito per l’utilizzo per il gommato e sfruttarlo per lo scambio di attività commerciali con la Sicilia e i paesi che si affacciano sul mediterraneo, utilizzando la corsia mare e intercettare le attività soprattutto nel settore Ortofrutticolo con Sicilia e Nord Africa, e poi un suggerimento per le Ferrovie quello di aggiungere nelle tabelle e negli orari murali , digitali e tabelle identificative della stazione la dicitura così rappresentata: Rosarno-Porto di Gioia Tauro Adesso è il momento che la politica faccia sul serio utilizzando la grande opportunità che le risorse assegnate per il Sud nel PNNR vengano utilizzate per il meglio dei Calabresi, quindi rivolgo un forte appello al neo Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, di scegliere gli uomini/donne giuste al posto giusto”, conclude.