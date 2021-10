Messina, getta rifiuti in strada e De Luca gli dedica una canzone sulle note di Bennato: “inutile che te ne vai, la multa prenderai!” [VIDEO]

29 Ottobre 2021 13:18

Il Sindaco di Messina, ispirandosi al celebre testo di “Il gatto e la volpe”, ha segnalato un cittadino che versava abusivamente rifiuti in strada

“Zozzone Rock!”, lo ha definito il Sindaco Cateno De Luca e per questo gli ha dedicato una canzone. Come ormai di consueto avviene sui social, il primo cittadino di Messina segnala i video di alcuni cittadini che scaricano abusivamente rifiuti in strada. In questo caso ad essere multato sarà un cittadino che ha versato la spazzatura in via Archimede, in contrada Serri, il quale oltre alla sanzione amministrativa si è beccato anche un canzone sulle note di “Il gatto e la volpe”, celebre testo di Edoardo Bennato. “Quanta fretta ma dove corri, dove vai? Se ti fermi per un momento capirai. Ho la targa, so chi sei. Inutile che te ne vai. La multa prenderai!”, scrive De Luca. “Lo zozzone all’opera che corre per buttare la sua spazzatura… ripreso da ben 2 telecamere! Ma la volete finire? Vi becco uno ad uno!”, conclude il Sindaco. Di seguito il video.