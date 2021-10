No Green Pass, al Porto di Genova proteste ad oltranza: i poliziotti portano cibo ai manifestanti [VIDEO]

19 Ottobre 2021 11:16

Per il quinto giorno consecutivo le proteste al porto di Genova proseguono: una cinquantina di lavoratori No Green Pass continua il presidio pacifico allo scalo ed oggi ha ricevuto un gran gesto da parte di due agenti

Non soltanto nei porti di Trieste ed Ancona, anche presso lo scalo di Genova prosegue ad oltranza la protesta dei No Green Pass. Mentre ieri hanno fatto il giro del mondo le immagini dell’assalto dei poliziotti sui manifestanti civili e disarmati, oggi presso il porto ligure è andato in scena un bellissimo gesto di solidarietà. Questa mattina due agenti in regolare servizio hanno portato focacce e dolci ai lavoratori del porto: “continuate così ragazzi, non mollate!”. Di seguito il video che testimonia l’abbraccio molto sentito tra i manifestanti e i poliziotti, applauditi e ringraziati da tutti i presenti.