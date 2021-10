Fc Messina, in casa della Gelbison per il riscatto. Mancuso: “fare leva su reazione d’orgoglio”

9 Ottobre 2021 13:19

La squadra peloritana scenderà in campo alle 15 sul prato del “G. Morra” per disputare la quinta di campionato. Il mister Carmelo Mancuso: “Scendiamo in campo con testa giusta e l’orgoglio che serve per cancellare la sconfitta contro il Cittanova”

Si disputerà domani la quinta gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio “G. Morra” a Vallo della Lucania alle 15 contro la Gelbison di mister Gianluca Esposito. La squadra peloritana, reduce da una sconfitta in casa contro il Cittanova Calcio nel turno infrasettimanale cerca il riscatto con un match che mister Carmelo Mancuso ha preparato con l’obiettivo di entrare in campo con l’atteggiamento giusto. I giocatori dell’Fc Messina sono stati tutti convocai tranne Sow (che non è tesserato) e Ozuna e Cuenca (infortunati). Queste le parole del mister Carmelo Mancuso a 24 ore dal fischio d’inizio.

“Dopo una sconfitta così spropositata nel punteggio è normale che il morale non sia al massimo. Su questo, però, abbiamo lavorato sin da subito: domani scenderemo in campo cercando quella reazione e quell’orgoglio che serve per cancellare la sconfitta. Il lavoro pre gara, infatti, si è concentrato proprio sulla testa dei ragazzi, cercando di fargli ritrovare la fiducia sul lavoro che avevano fatto fino alla scorsa settimana e provando a ripartire dall’ottima prestazione contro il San Luca. Al momento non è facile: con qualsiasi avversario giochiamo le partite possono prendere pieghe diverse a seconda della testa con cui entriamo in campo. La strategia è proprio questa: faccio leva su quella che può essere una reazione di orgoglio della squadra, e ovviamente puntiamo a crescere sul profilo di gioco. Qualcosa eravamo riusciti a metterla in campo. Ovviamente sono i terminali offensivi che fanno la differenza e finché non mettiamo tutti i pezzi del puzzle la squadra non si potrà esprimere al massimo del suo potenziale. Per quanto riguarda la Gelbison, ha una squadra importante già dall’anno scorso, quando è entrata ne play off. L’ha tenuta in piedi e ha integrato la squadra con ottimi giocatori come Khoris, attaccante che avevamo tentato di portare all’Fc Messina e che ha fatto vincere le ultime due partite alla Gelbison grazie ai suoi goal. La squadra è rimasta con lo scheletro dell’anno scorso, si è solo rinforzata”.