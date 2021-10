G20: Mattarella, ‘ricostruito tessuto lacerato da pandemia, non possiamo fermarci’

30 Ottobre 2021 21:05

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “In questo anno che ha visto la Repubblica Italiana esercitare la Presidenza del G20, i nostri Paesi hanno lavorato alla ricostruzione di un tessuto socio-economico che la pandemia ha rischiato di lacerare nel profondo. Ci siamo impegnati a rendere più forti, coese e solidali le nostre società. Abbiamo lavorato insieme, al livello planetario, per offrire alla comunità internazionale, a Paesi meno favoriti, sostegno di fronte ad un nuovo nemico comune: la pandemia. è un’opera di ricostruzione che non può arrestarsi! è un nuovo punto di partenza al quale guardare per una più intensa stagione di collaborazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre Personalità che partecipano al Vertice G20.