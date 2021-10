G20: leader citano rapporto Onu, ‘su clima non c’è più tempo da perdere **

31 Ottobre 2021 13:55

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Durante la sessione 2 del vertice del G20, incentrata sul tema dell’ambiente e del cambiamento climatico, si apprende, tutti i leader hanno comunicato nei rispettivi interventi un forte senso di urgenza per l’inasprimento della crisi climatica.

L’ultimo report dell”Intergovernmental panel on climate change’ delle Nazioni unite, citato da quasi tutti i leader intervenuti, fa capire al mondo che non c’è più tempo da perdere per attuare un’efficace, rapida ed equa transizione ecologica, si apprende ancora a proposito della sessione di lavoro.