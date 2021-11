G20: Gava (Mite), ‘ambiente non si difende creando disagi’

31 Ottobre 2021 21:44

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – “L’ambiente non lo si difende certo bloccando il traffico, creando disagi inutili, incatenandosi. Questo tipo di proteste sono sempre inutili e lo sono ancor di più proprio oggi, nel giorno in cui il mondo si sta confrontando a Roma su come portare avanti la transizione ecologica”. Lo scrive Vannia Gava, sottosegretario al Ministero della Transizione ecologica su Twitter.