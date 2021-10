G20, lo show di Bolsonaro in giro per Roma: abbracci e selfie con artisti di strada e turisti [VIDEO]

31 Ottobre 2021 11:54

Dopo il summit con i maggiori Capi di Stato di tutto il mondo, il presidente brasiliano ha girato per le strade della Capitale italiana, concedendosi all’affetto della gente di passaggio e ascoltando l’esibizione di un connazionale artista di strada

Un capo di Stato che cammina per le strade della città, abbraccia e si scatta delle foto con gli artisti di strada e i cittadini. Non è una scena che capita abitualmente, ma è quella di cui si è reso protagonista il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Il premier, dopo il summit del G20, ha fatto quattro passi in giro per Roma, imbattendosi in un musicista di strada, anche lui brasiliano. I due si sono salutati, poi Bolsonaro è rimasto qualche minuto ad ascoltare una sua esibizione. Il presidente ha poi scattato qualche selfie con i fans passati da lì in quel momento.