Futsal, Serie B: il derby di Messina è della Pgs, battuta la Siac con un sonoro 5-0

17 Ottobre 2021 23:09

Futsal, la Pgs Luce Messina si aggiudica la stracittadina peloritana e concede il bis di vittorie

La Pgs Luce Messina ha concesso il bis di vittorie nella seconda giornata della Serie B di calcio a 5, aggiudicandosi con il punteggio di 5-0 la stracittadina contro la Siac Messina, che si è disputata al “PalaMili”.

Partita subito in discesa per i biancazzurri, che sbloccano il punteggio grazie alla “zampata” di Giuseppe Coppolino, che, servito da Parri, insacca la sfera alle spalle del portiere. Al 6’ Alvarito raddoppia con un millimetrico diagonale di destro. Trascorrono 60” ed il tiro di Parri viene trasformato nell’autorete del 3-0 dalla deviazione di Boccaccio. L’estremo difensore di casa nega poi il poker ai rivali, mentre, sull’altro fronte, Colavita è autore di una bella percussione centrale, ma la conclusione termina alta. Prima dell’intervallo, pericolosi Giuseppe Bruno, Alvarito e Parri da una parte e Colavita dall’altra, ma il risultato resta immutato. La squadra allenata da Sergio Carnazza gestisce il vantaggio nella ripresa, soprattutto dopo la quarta realizzazione di Alvarito, che firma la doppietta personale aggirando pure l’incolpevole Parisi. Al 17’ Simone Fiumara coglie il palo direttamente dalla propria area con i rivali sbilanciati dalla tattica del “quinto di movimento”. Al suo posto, entra il giovane Ivan Irrera Costa, che, quasi allo scadere, imita il “collega”, ma con maggiore precisione, bagnando, così, il debutto stagionale in B con il centro del definitivo 5-0.

GIOVANILE – una prova combattiva non è bastata all’Under 19 per assicurarsi dei punti sul campo del Mirto, che si è imposto per 5-3 nella gara d’apertura del campionato nazionale di categoria. I peloritani sono andati a bersaglio con Allegra, Fallico e Corrieri. La dirigenza della Pgs Luce Messina “ringrazia la società Mirto per l’ottima accoglienza ricevuta”.

Risultati 2^ giornata Serie B (girone H): Città di Palermo-Casali del Manco 3-0; Ecosistem Lamezia-Mortellito 4-2; Mascalucia-Futsal Canicattì 4-1; Meriense-Agriplus Acireale 4-5; Siac Messina-Pgs Luce Messina 0-5; Soccer Montalto-Monreale 3-6;

Classifica: Pgs Luce Messina, Mascalucia e Ecosistem Lamezia 6; Città di Palermo e Agriplus Acireale 4; Casali del Manco, Monreale e Futsal Canicattì 3; Meriense, Mortellito, Soccer Montalto e Siac Messina 0.