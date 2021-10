Futsal Polistena, tutto pronto per l’esordio in Serie A! L’entusiasmo della piazza, gli occhi di Sky e la scelta di esordire con la seconda maglia: la grande emozione del presidente Cordiano

7 Ottobre 2021 17:36

Sabato, alle 15:30, il Futsal Polistena esordisce in Serie A di calcio a 5 per la prima volta nella storia: ai nostri microfoni, tutto l’entusiasmo e l’emozione del presidente Marcello Cordiano

Un paese di 11 mila abitanti per la prima volta in Serie A di Calcio a 5! In mezzo alle grandi. A sognare coi migliori. Il Cormar Futsal Polistena, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, non vuole fermarsi. C’è grande eccitazione e l’adrenalina sale nel paese in provincia di Reggio Calabria, che per le partite interne – almeno per adesso – dovrà “emigrare” in città, al Botteghelle. E’ proprio lì, l’esordio: sabato alle 15:30 contro il Feldi Eboli. La prima di una lunga serie, la prima assoluta di un’annata che – comunque andrà – sarà a suo modo storica.

Non trattiene l’emozione neanche il presidente del club, Marcello Cordiano, principale protagonista di questa impresa: “pensare che una realtà così piccola, di 11 mila abitanti, sia approdata nella categoria della massima espressione italiana di Futsal – dice ai microfoni di StrettoWeb – è qualcosa di troppo emozionante, un’emozione unica. Forse mai era accaduto nella storia di questo sport”. Ma il cuore deve anche lasciar spazio, da questo weekend, alla testa e alle analisi tecniche, di campo: “speravamo in un avversario più alla nostra portata per l’esordio – rivela il numero uno del Cormar in riferimento all’avversario di sabato – ma avremo di fronte una Feldi Eboli più forte di noi sulla carta e a livello societario. Punta molto in alto, alla zona playoff, ed è da anni in massima serie. Ma noi la misureremo alla prima, frenandogli già la corsa prima di iniziare”.

Possibile arma per far male all’avversario può essere il pubblico, che torna a riempire parzialmente i palazzetti. Il Polistena non gioca proprio a casa sua, per il momento, ma è comunque attesa una buona cornice di spettatori: “anche se dovranno farsi 70km, non mancheranno i tifosi dalla nostra cittadina”, afferma Cordiano. “E’ attiva la prevendita e ci hanno comunicato già grandi numeri. Abbiamo ideato l’iniziativa del contributo abbonamento, vendendone circa un centinaio, ma il nostro obiettivo è riempire il palazzetto con 400 posti. Per ora il regolamento parla di un 35% di capienza da riempire, così come ci ha informato la Lega, ma domani mattina si potrebbe ampliare al 50%“.

Il pubblico, ma c’è anche il campo. Si è parlato del prossimo avversario, ma il Polistena? “Noi abbiamo ragionato molto – rivela il presidente – su quelle che sono le nostre capacità economiche. Si è lavorato per non sforare il tetto delle nostre possibilità, integrando qualche nuovo elemento a un roster già importante. C’è gente come Creaco, Arcidiacone, Juninho, Martino, Vinicius, tra chi ha fatto la Nazionale e chi non è mai sceso sotto l’A2. Tra i volti nuovi abbiamo aggiunto il pivot Ique, che ha fatto vedere già ottime cose nel precampionato. E poi ci ha stupito la capacità di folletto di Eric, nella gestione della palla e del dribbling”.

E gli obiettivi? “Partiamo con l’idea di salvarci, in qualunque modo. Se finiamo sestultimi, bene, non abbiamo alcuna ambizione particolare in questa stagione. Vogliamo pensare che quest’anno la Serie A sia più forte degli altri anni. Sono tutte attrezzate con almeno 8 giocatori di movimento e quindi quasi due squadre. Ci sono delle squadre più forti e che lotteranno per lo Scudetto, poi la neopromossa Napoli che punta ai playoff, il Catania vice campione d’Italia, il Pesaro, la più titolata, ma anche Padova e Torino”.

A balzare all’occhio, dal punto di vista geografico, la grande presenza di squadre del Sud, soprattutto tra Campania e Lazio. Una situazione molto diversa rispetto al calcio a 11. Questo il pensiero in merito del presidente Cordiano: “è un dato interessante che ti stavo per anticipare. Il Futsal in questi ultimi anni è cresciuto del 400-500%. E’ uno sport bellissimo, c’è fair play, almeno a livello nazionale e, paradossalmente, si fa meglio al Sud che al Nord”.

E, a proposito di visibilità, il presidente Cordiano si dice orgoglioso quando parla dell’Arena Sky: “quest’anno, come da accordi, ogni squadra di Serie A dovrà giocare quattro partite della stagione, due in casa e due fuori, a Salsomaggiore, all’Arena Sky, dove ci sarà proprio la diretta tv di Sky Sport“.

Un grande orgoglio, se si richiama al valore già espresso ad inizio articolo: una tv così importante per una piccola realtà di 11 mila abitanti, legata alla storia e alla città. Ed è anche questo il motivo per cui si è deciso di esordire con la maglia rossoverde, che in realtà è la seconda: “noi siamo cresciuti coi colori rossoverdi, che rispecchiano la città di Polistena. E infatti tutte le squadre di Polistena utilizzano questi colori. Noi, lo scorso anno, abbiamo deciso di usare il bianconero soltanto per via di un importante cambiamento che ci porterà a un progetto radicale tutt’ora in atto, e cioè il lancio di una linea di abbigliamento. I colori storici, però, non li vogliamo abbandonare, e così li utilizzeremo per la seconda maglia, che sarà però quella del nostro esordio assoluto in Serie A”.