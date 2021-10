Furti in abitazione, ricettazione e attività di gestione rifiuti non autorizzata: 61enne di Catanzaro condannato a 3 anni e mezzo di carcere

29 Ottobre 2021 12:23

Un Ordine di esecuzione di Carcerazione è quello che i Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito nei confronti di un Rom 61enne perché autore, negli ultimi anni, di furti in abitazione, ricettazione e attività di gestione rifiuti non autorizzata

Un Ordine di esecuzione di Carcerazione è quello che i Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito nei confronti di un Rom 61enne perché autore, negli ultimi anni, di furti in abitazione, ricettazione e attività di gestione rifiuti non autorizzata. Così il Tribunale di Cosenza ha stabilito che l’arrestato dovrà scontare in carcere i prossimi 3 anni, 4 mesi e 6 giorni. Il 61enne disoccupato e pregiudicato, residente in Viale Isonzo del capoluogo calabrese, zona ad alto indice di criminalità comune e organizzata, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria e accompagnato a Siano presso la Casa Circondariale Ugo Caridi.