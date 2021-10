15 Ottobre 2021 15:43

La rettifica dell’avvocato Giovanna Maria Mafrica

In nome e per conto della Sig.ra Daniela Natoli, l’avvocato Giovanna Maria Mafrica chiede di rettificare quando sostenuto nell’articolo “Elezioni Regionali, l’analisi dei militanti di Fdl: ‘che insuccesso’” per due ordini di ragioni: “principalmente perché non ha reso alcuna dichiarazione di quel tenore e/o anche simile, in secundis, la stessa per ragioni personali da circa un anno non ricopre alcuna carica all’interno del partito e tanto meno milita nello stesso”.