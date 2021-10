A Messina un pezzo di storia del calcio: in visita Franco Baresi, indimenticato capitano di Milan e Nazionale

21 Ottobre 2021 13:53

L’ex indimenticato capitano di Milan e Nazionale, Franco Baresi, in visita a Messina per presentare il suo libro “Libero di Sognare”

Un grande campione in visita a Messina: Franco Baresi, storico capitano di Milan e Nazionale. L’ex difensore ha presentato il suo libro, “Libero di Sognare”, in un incontro aperto alla cittadinanza nel Salone delle Bandiere. Presente anche l’Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo: “Franco Baresi – le parole dell’Assessore – oltre ad essere la storia del Milan e del calcio, é un rappresentante autentico dei valori dello sport e per questa ragione deve essere un punto di riferimento assoluto per tutti. Il suo libro, che parla di una finale persa e di un calcio di rigore da lui sbagliato, dà l’esatta dimensione dell’uomo, che ha vinto tantissimo e non parla dei suoi successi, ma per raccontarsi trae spunto da un episodio sfortunato di una brillantissima carriera. Credo che il mondo dello sport abbia bisogno di esempi di uomini e sportivi veri per i giovani e non solo, perché spesso capita di conoscere campioni che ai successi nello sport non fanno corrispondere successi nella vita. Grazie a Franco Baresi, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, per la sua presenza e per ciò che ha fatto in carriera”. L’ex difensore del Milan ha spiegato che il suo é un libro semplice e scorrevole, aperto a tutti, nella speranza che possa essere da stimolo e da ispirazione per i giovani.