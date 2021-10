Pesistica, nuovo record per il cosentino Francesco De Bartolo: conquista il primo posto nella gara Coppa Italia di distensione su panca

26 Ottobre 2021 15:00

Calabria, il cosentino Francesco De Bartolo conquista il primo posto nella gara Coppa Italia di distensione su panca: è nuovo record

Nuovo record per l’atleta cosentino Francesco De Bartolo che conquista il primo posto nella gara Coppa Italia di distensione su panca 2021 in una due giorni organizzata dalla F.I.PE (Fedederazione Italiana Pesistica) lo scorso weekend nel PalaEventi di Rossano. L’atleta trentaduenne De Bartolo, astro nascente calabrese in questa disciplina, porta a casa il suo record personale sollevando 143 kg nella categoria di peso -80 kg e che lo porta scalare la classifica tra i primi venti a livello nazionale.

Ottimi risultati anche per i suoi compagni di squadra: Virginia Stabile conquista un primo posto sollevando 50 Kg nella categoria di peso -67 kg; primo posto anche per Fabio D’Andrea nella categoria Master 45 e secondo posto per Francesca Benvenuto. Stabile, D’Andrea e Benvenuto sono alla loro prima gara agonistica di distensione su panca. I quattro atleti allenati da Mirko Portadibasso, tesserati dalla A.S.D. Dojo Judo ma provenienti dalla Hedonism di Cosenza, entrano così nelle classifiche nazionali che saranno pubblicate nei prossimi giorni.