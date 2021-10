Forza Nuova: Mirabelli (Pd), ‘mozioni per scioglimento, Fdi dica si o no e non mistifichi’

12 Ottobre 2021 21:28

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – ‘è inutile che Fdi cerchi di alzare polveroni dicendo che non vogliamo discutere mozioni, per altro presunte, contro le violenze o contro i totalitarismi. Ci sono 4 mozioni, depositate, che chiedono lo scioglimento di Forza Nuova. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che venissero messe all’ordine del giorno dell’aula del Senato. Siamo curiosi di sapere come voterà Fdi. Il resto sono chiacchiere strumentali”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, replica ad alcune dichiarazioni di Fdi al Senato.