Forza nuova: Lollobrigida (FdI), ‘pazzesco che sinistra non abbia votato mozione centrodestra’

21 Ottobre 2021 19:43

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “è pazzesco che la sinistra non abbia votato la mozione del centrodestra che chiedeva di condannare le violenze di forze di estrema destra, di centri sociali di estrema sinistra impegnati in azioni in nome dell’antisionismo militante e dell’antisemitismo”. Lo dice Francesco Lollobrigida, capogruppo FdI alla Camera.

“Si trattava di un impegno facile e concreto. A questo punto crediamo che sulle violenze rosse ci sia un pericoloso retropensiero e una assoluta mancanza dì chiarezza. Fratelli d’Italia lo denuncia oggi e continuerà a farlo in ogni sede”, aggiunge.