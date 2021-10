Forza d’Agro: combustione illecita di rifiuti. Un uomo denunciato dai Carabinieri

2 Ottobre 2021 13:51

Ieri, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dell’illecita gestione dei rifiuti, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) hanno deferito, in stato di libertà, un 62enne ritenuto responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti. In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, Carabinieri hanno avvistato una colonna di fumo proveniente da un piazzale nel territorio del comune di Forza d’Agrò. Pertanto, i militari dell’Arma si sono recati sul luogo ed hanno sorpreso l’uomo intento a distruggere, mediante incenerimento, un cumulo di rifiuti speciali costituiti da materiale plastico che da successivi accertamenti risultavano provenienti da una struttura alberghiera di cui il denunciato è dipendente. Ultimate le verifiche, l’uomo è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina è dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti.