Messina, succede sempre la stessa cosa: a Foggia va in vantaggio ma poi perde, è il terzo stop di fila

3 Ottobre 2021 19:01

La diretta di Foggia-Acr Messina, match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021-2022: formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Ennesima beffa, ennesima rimonta subito, ennesimo copione già scritto. Il Messina fa sempre la stessa cosa: segna subito dopo un avvio sofferente, subisce il gol del pari dopo poco e crolla nella ripresa. E’ successo anche a Foggia, dove la sconfitta è maturata in pieno finale. A passare sono i peloritani con Vukusic, che sfrutta un’azione in profondità e velocità di prima iniziata da Morelli e proseguita da Balde. Sembrano tenere, i ragazzi di Sullo, ma a ridosso dell’intervallo un eurogol di Martino rimette le cose a posto. Ripresa vivace ed equilibrata, ma la difesa si addormenta nel finale e prima Merkaj e poi Rocca fanno 2-1 e 3-1. Ora, dopo tre sconfitte di fila, la classifica inizia a preoccupare, anche se ancora siamo all’inizio.

Foggia-Acr Messina, il tabellino

FOGGIA: Volpe; Martino, Girasole, Sciacca, Nicoletti (70′ Garattoni); Gallo (79′ Rizzo Pinna), Petermann, Rocca; Merola (67′ Merkaj), Ferrante (79′ Vigolo), Curcio. A disp. Markic, Di Jenno, Garofalo, Ballarini, Tuzzo, Di Grazia. All. Zeman.

MESSINA: Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini (79′ Goncalves); Fazzi, Fofana, Damian (79′ Konate), Catania (55′ Marginean); Balde (70′ Russo), Vukusic (70′ Adorante). A disp. Fusco, Rondinella, Celic, Mikulic, Busatto, Distefano, Milinkovic. All. Sullo.

ARBITRO: Di Cairano. Assistenti Cavallina e Tinello

MARCATORI: 13′ Vukusic (M), 36′ Martino (F), 83′ (F) Merkaj, 90’+3 Rocca (F)

NOTE – Ammoniti: Carillo (M), Fazzi (M),Vukusic (M), Nicoletti (F), Merkaj (F)

Cronaca testuale Foggia-Acr Messina

93′ – Il Foggia fa tris e chiude i conti: è Michele Rocca a incunearsi in mezzo tra Fantoni e Sarzi Puttini e a battere con un pallonetto il portiere.

83′ – Beffa Messina, il Foggia passa! Merkaj, subentrato nella ripresa, raccoglie il cross dalla sinistra e, tutto solo (Fantoni fuori posizione), batte di testa Lewandowski. Ennesima rimonta subita dai peloritani.

70′ – Doppio cambio per Sullo, che stravolge la coppia d’attacco: Adorante e Sullo per Vukusic e Balde.

67′ – Clamorosa tripla occasione per il Messina, che sfonda in contropiede ma non riesce a finalizzare con Marginean (due volte) e Balde.

66′ – Curcio prova la conclusione, il pallone prende l’esterno della rete. Foggia nuovamente pericoloso in questa fase.

57′ – Dopo circa dieci minuti, si fa avanti anche il Messina dalle parti di Volpe. Fazzi si guadagna un corner, ma dalla bandierina è nulla di fatto. Il cambio sembrerebbe aver cambiato qualche equilibrio.

54′ – Primo cambio per il Messina: Marginean entra al posto di Catania.

51′ – L’inizio del secondo tempo segue il copione dell’avvio del prima: Foggia aggressivo e Messina attendista e pronto a sfruttare la velocità degli attaccanti in contropiede.

46′ – Comincia la ripresa, si riparte dall’1-1.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Dopo quattro minuti di recupero, si chiude il primo tempo di Foggia-Messina.

39′ – Miracolo di Lewandowski su Merola da due passi, ma era fuorigioco. Foggia rinfrancato dal gol, torna ad aggredire come nella prima parte.

36′ – Gol pazzesco di Martino, il Foggia pareggia! Il giocatore rossonero, dopo la respinta della difesa in area, raccoglie il pallone dal limite e sventa un destro pazzesco e fortissimo al volo!

31′ – Per la seconda volta in mezz’ora, Balde si ferma per un problema fisico. Il campo di certo non aiuta e l’attaccante proviene da un infortunio.

17′ – Bruttissima entrata di Fazzi, gamba tesa in area avversaria per bloccare una ripartenza: giallo per lui, è il secondo per i peloritani.

12′ – Per più di 10 minuti non era stato in grado di superare il centrocampo, ma al primo vero e proprio affondo il Messina passa: Morelli recupera in anticipo a centrocampo e serve Balde, che serve di prima Vukusic; quest’ultimo aspetta l’uscita del portiere e lo trafigge. 0-1, Messina per l’ennesima volta in vantaggio nelle prime battute di gioco.

8′ – Clamorosa occasione per il Foggia: Curcio tira a botta sicura dall’area piccola dopo cross dalla destra, Lewandowski respinge.

5′ – Partenza rapida e aggressiva del Foggia. Da segnalare un terreno di gioco in pessime condizioni, in cui non è facile palleggiare.

3′ – Dopo due minuti arriva il primo giallo ed è per il Messina: disimpegno errato di Carillo, che perde il pallone e poi prova a recuperarlo facendo fallo in posizione pericolosa. Punizione dalla trequarti per il Foggia. La conclusione di Petermann è forte ma centrale, Lewandowski devia in angolo.

1′ – E’ cominciata Foggia-Acr Messina

PRIMO TEMPO

Foggia-Acr Messina, le formazioni ufficiali

Sullo conferma il classico sistema di gioco e gran parte degli uomini chiave. Celic non è al meglio e resta in panchina in luogo di Fantoni, confermato dopo le ultime uscite, mentre a centrocampo c’è Fazzi, che parte da titolare. Torna dal primo minuto anche Balde, al fianco di Vukusic.

FOGGIA: Volpe, Nicoletti, Gallo, Rocca, Ferrante, Curcio, Merola, Sciacca, Girasole, Petermann, Martino.

ACR MESSINA: Lewandowski, Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini, Fazzi, Fofana, Damian, Catania, Balde, Vukusic.