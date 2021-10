Foggia-Acr Messina 0-0: partiti! – LIVE

3 Ottobre 2021 17:13

La diretta di Foggia-Acr Messina, match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021-2022: formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Tappa a Zemanlandia. L’Acr Messina cerca il riscatto in casa del Foggia dell’ex Zdenek Zeman dopo le sconfitte contro Picerno e Bari. I ragazzi di Sullo tornano nella città pugliese, dove qualche settimana salutarono la Coppa Italia Serie C. Il tecnico dei peloritani ritrova Celic e Mikulic, seppur non al massimo della condizione per via del ritorno in gruppo soltanto venerdì, e ha quasi tutto l’organico a disposizione. Segui la diretta di StrettoWeb con le formazioni ufficiali, la cronaca testuale e il tabellino. In altra pagina, poi, le pagelle e il consueto post partita con le parole dei protagonisti.

Cronaca testuale Foggia-Acr Messina

5′ – Partenza rapida e aggressiva del Foggia. Da segnalare un terreno di gioco in pessime condizioni, in cui non è facile palleggiare.

3′ – Dopo due minuti arriva il primo giallo ed è per il Messina: disimpegno errato di Carillo, che perde il pallone e poi prova a recuperarlo facendo fallo in posizione pericolosa. Punizione dalla trequarti per il Foggia. La conclusione di Petermann è forte ma centrale, Lewandowski devia in angolo.

1′ – E’ cominciata Foggia-Acr Messina

Foggia-Acr Messina, le formazioni ufficiali

Sullo conferma il classico sistema di gioco e gran parte degli uomini chiave. Celic non è al meglio e resta in panchina in luogo di Fantoni, confermato dopo le ultime uscite, mentre a centrocampo c’è Fazzi, che parte da titolare. Torna dal primo minuto anche Balde, al fianco di Vukusic.

FOGGIA: Volpe, Nicoletti, Gallo, Rocca, Ferrante, Curcio, Merola, Sciacca, Girasole, Petermann, Martino.

ACR MESSINA: Lewandowski, Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini, Fazzi, Fofana, Damian, Catania, Balde, Vukusic.