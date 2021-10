Foggia-Acr Messina 3-1, le pagelle di StrettoWeb: disastro Fantoni, Fofana tappa buchi

3 Ottobre 2021 19:44

E’ appena terminato il match di Foggia tra i pugliesi di Zdenek Zeman e il Messina di Sullo: le pagelle della nostra redazione, voti e giudizi di StrettoWeb sulla squadra siciliana

Terzo stop di fila per il Messina, che anche a Foggia perde così come a Monopoli e Picerno: va in vantaggio e poi subisce la rimonta avversaria. Il gol di Vukusic viene infatti vanificato dalle reti di Martino, Merkaj e Rocca. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Lewandowski 6 – Compie ottimi interventi, specialmente nel primo tempo, ma forse sul primo gol ha qualche responsabilità. Probabilmente non vede partire il tiro.

Morelli 6 – Grande anticipo in occasione del gol del vantaggio, l’azione parte da lui.

Fantoni 4.5 – Altra prestazione negativa. Lascia inspiegabilmente da solo Merkaj, nel finale, a difesa schierata. Errore imperdonabile e mani ai capelli. E poi lascia passare Rocca. Malissimo.

Carillo 6 – Avvio shock con errore e ammonizione dopo due minuti, poi prende le misure e fa il suo.

Sarzi Puttini 5.5 – Non sbaglia molto, singolarmente, ma non si fa neanche vedere quando c’è da offendere.

Fazzi 6 – Tra i più propositivi lì davanti, crea qualche pericolo.

Fofana 6.5 – Fofana sette polmoni. Corre per lui e per gli altri, mettendoci più volte una pezza su tante situazioni pericolose.

Damian 5.5 – Non è facile amministrare il gioco, i calciatori tecnici come lui pagano manti erbosi del genere.

Catania 5.5 – E’ un Messina di rimessa, in cui c’è poco spazio per sfruttare la tecnica ma ce n’è tanto per velocità e corsa. Lui non le sfrutta a dovere.

Balde 6.5 – Torna dal primo minuto e torna a vivacizzarsi la manovra offensiva. La sua velocità va a nozze con la linea alta avversaria. Assist perfetto per Vukusic in occasione del vantaggio.

Vukusic 6.5 – Gioca sul filo, sfruttando gli spazi in profondità lasciati dall’alta difesa del Foggia. Gol da grande bomber.

dal 54′ Marginean 6 – Entra bene, ma non sfrutta una buona occasione nella ripresa. Poco cattivo.

dal 69′ Russo s.v.

dal 69′ Adorante s.v.

dal 79′ Goncalves s.v.

dal 79′ Konate 5 – Il suo errore in disimpegno è sanguinoso e regala al Foggia la possibilità di pareggiare.